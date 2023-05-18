Форвард СКА Яшкин — самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин получил приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного сезона. На приз также претендовали Александр Никишин из СКА и Александр Радулов из «Ак Барса».

Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.

«Очень приятно получить эту награду. Думаю, что и Никишин, и Радулов были достойны этого приза, поэтому я их тоже поздравляю, провели классный сезон. Хотелось бы сказать спасибо тем, кто верил в меня, и тем, кто не верил – это дополнительная мотивация. Я в очередной раз доказал, что через труд и работу возможно всё», — приводит слова Яшкина сайт КХЛ.

СКА выиграл регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф подопечные Романа Ротенберга в первых двух раундах прошли минское «Динамо» и «Торпедо», выиграв серии 4-2 и 4-0 соответственно. В финале Западной конференции СКА проиграл ЦСКА со счётом 2-4 в серии.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вручил Яшкину статистические призы — лучшему бомбардиру и лучшему снайперу регулярного чемпионата.