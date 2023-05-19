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Овечкин смеялся с Яшкиным, Даллман приехал в шляпе. Фото с церемонии закрытия сезона КХЛ

18 мая в концертном зале Барвиха Luxury Village прошла торжественная церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги — 2022/2023.

Лучшие кадры с церемонии закрытия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Континентальная хоккейная лига представила символическую сборную сезона-2022/2023. Каждый из хоккеистов получил приз «Золотой шлем».

Вратарь: Никита Серебряков («Адмирал»);

защитники: Александр Никишин (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА);

нападающие: Александр Радулов («Ак Барс»), Дмитрий Яшкин (СКА), Михаил Григоренко (ЦСКА).

Ранее Серебряков был признан лучшим голкипером сезона-2022/2023 в Континентальной хоккейной лиге. Дмитрий Яшкин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата – 2022/2023. Михаил Григоренко стал MVP финала Кубка Гагарина.