«Расслабились и смеялись». Вераге — о том, что помогло «Флориде» обыграть «Каролину»

Нападающий «Флориды» Картер Вераге рассказал, что его команда была расслаблена и веселилась по ходу тяжелейшего первого матча серии с «Каролиной» (3:2 ОТ). Матч закончился на последней минуте четвёртого овертайма и стал шестым по продолжительности в истории НХЛ.

«Я думаю, что с каждой минутой играть в этом матче становилось всё веселее. Мы просто расслабились, смеялись и веселились на скамейке запасных, и, я думаю, именно это помогло нам победить», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.

«Флорида» одержала уже седьмую гостевую победу подряд в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, что является вторым результатом в истории лиги. «Пантерз» повели в серии со счётом 1-0. Второй матч серии состоится 21 мая.