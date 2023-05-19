«Расслабились и смеялись». Вераге — о том, что помогло «Флориде» обыграть «Каролину»
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Нападающий «Флориды» Картер Вераге рассказал, что его команда была расслаблена и веселилась по ходу тяжелейшего первого матча серии с «Каролиной» (3:2 ОТ). Матч закончился на последней минуте четвёртого овертайма и стал шестым по продолжительности в истории НХЛ.
«Я думаю, что с каждой минутой играть в этом матче становилось всё веселее. Мы просто расслабились, смеялись и веселились на скамейке запасных, и, я думаю, именно это помогло нам победить», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.
«Флорида» одержала уже седьмую гостевую победу подряд в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, что является вторым результатом в истории лиги. «Пантерз» повели в серии со счётом 1-0. Второй матч серии состоится 21 мая.
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