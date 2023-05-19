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«Флорида» повторила второй результат в истории НХЛ по гостевым победам подряд в плей-офф

«Флорида» повторила второй результат в истории НХЛ по гостевым победам подряд в плей-офф
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«Флорида» одержала победу в первом матче серии с «Каролиной» (3:2 ОТ) и повела в серии со счётом 1-0.

«Пантерз» одержали уже седьмую победу подряд в гостевых матчах текущего плей-офф НХЛ. Три гостевые победы были добыты в предыдущей серии с «Торонто». В серии первого раунда плей-офф с «Бостоном» хоккеисты «Флориды» одержали победу во втором матче на выезде и с тех пор не проигрывают в гостевых матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Таким образом, «Флорида» повторила второй результат по гостевым победам подряд в плей-офф НХЛ. Такой же результат показывали шесть команд, последней из которых были прошлогодние чемпионы — «Колорадо».

Лучший результат в истории НХЛ по гостевым победам подряд принадлежит «Лос-Анджелесу», который в сезоне-2011/2012 одержал 10 выездных викторий кряду. Примечательно, что в том году «Кингз» стали обладателями Кубка Стэнли.

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