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Тренерский штаб «Торпедо» пополнил бывший главный тренер «Югры» Эдуард Занковец

Тренерский штаб «Торпедо» пополнил бывший главный тренер «Югры» Эдуард Занковец
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Тренерский штаб хоккейного клуба «Торпедо» пополнил Эдуард Занковец, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Занковец работал в качестве ассистента в таких клубах, как «Авангард» и СКА, а также возглавлял минское «Динамо», «Барыс», «Слован», новокузнецкий «Металлург», санкт-петербургское «Динамо» и «Югру». Работая в тренерском штабе «Авангарда», Занковец доходил до финала Кубка Гагарина. Возглавляя астанинский «Барыс», он выводил клуб в полуфинал Восточной конференции КХЛ, а «Динамо» становилось под его руководством серебряным призёром первенства ВХЛ. В сезоне-2022/2023 возглавляемая им ханты-мансийская «Югра» стала победителем регулярного чемпионата ВХЛ.

Напомним, главным тренером «Торпедо» является Игорь Ларионов.

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