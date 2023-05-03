Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Интервью с Александром Харламовым, назначение Ларионова в «Торпедо», итоги сезона, победа в МХЛ, как должна жить КХЛ

«Игроки КХЛ сами звонят Ларионову. В такой хоккей играет весь мир». Интервью с Харламовым
Сергей Емельянов
Интервью с Александром Харламовым
Аудио-версия:
Комментарии
Генеральный директор «Торпедо» рассказал о победе в МХЛ, бюджете и селекции, а также ответил на глобальные вопросы обо всей лиге.

28 апреля в Москве состоялась церемония закрытия сезона Молодёжной хоккейной лиги, на которой были подведены итоги завершившего чемпионата. Триумфатором сезона стала команда «Чайка», входящая в систему хоккейного клуба «Торпедо». Примечательно, что нижегородский клуб завоевал Кубок Харламова, названный в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. А генеральным директором всего «Торпедо» является сын прославленного спортсмена Александр Харламов.

Вообще, для всей системы «Торпедо» минувший сезон получился по-настоящему прорывным. Главная команда под руководством Игоря Ларионова произвела фурор в регулярном чемпионате КХЛ, после чего выбила в первом раунде плей-офф московское «Динамо» и повторила лучший результат в истории нижегородцев в КХЛ – выход во второй раунд плей-офф.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» генеральный директор нижегородцев подвёл итоги сезона для всей системы «Торпедо», ответил на вопрос о символизме победы в МХЛ, рассказал об идее назначения Ларионова на пост главного тренера, а также поделился мнением о глобальных вопросах развития российского хоккея.

«К победе в МХЛ шли четыре года. По-человечески мне очень приятно завоевать Кубок Харламова»

– Александр Валерьевич, поздравляю с успехом клуба МХЛ «Чайка». Поделитесь первыми эмоциями от столь знаковой победы для всей системы «Торпедо».
– Вся финальная серия получилась непростой, очень нервной и волнительной для нас. Когда был забит победный гол в овертайме последнего матча, прежде всего испытали радость и гордость за этих пацанов. Они добились цели, к которой шли на протяжении всего сезона, довели дело до логического конца и завоевали трофей.

– Следующий вопрос лежит на поверхности. Насколько лично для вас это символичная история, что удалось выиграть кубок, названный в честь вашего легендарного отца?
– Конечно, мне по-человечески очень приятно. Мы ставили цель победить в МХЛ, шли к ней четыре года, и это случилось.

«Чайка» — обладатель Кубка Харламова

«Чайка» — обладатель Кубка Харламова

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

– Наверняка видели резонансную ситуацию, в которую угодил ваш соперник по финалу МХЛ, связанную с их выступлением на маленькой арене в Омске. А у вас была идея перенести финальные матчи в КСК «Нагорный», вмещающий больше зрителей, чем арена имени Коноваленко?
– Мы обсуждали этот вопрос, но у нас в Нижнем Новгороде есть другая проблема. Дворец «Нагорный», в котором проводятся матчи КХЛ, не принадлежит клубу. Когда играла «Чайка», на этой арене проводились другие мероприятия. Там и баскетбол, и фигурное катание, поэтому стадион был занят. Однако мы всё равно прорабатывали вопрос с переездом, но потом столкнулись с чисто техническими вещами. Дело в том, что у МХЛ и КХЛ разные спонсоры.

– Рекламу пришлось бы экстренно менять и на льду, и на бортах.
– Да, и в принципе это всё можно было бы сделать, но нас больше волновала спортивная составляющая. В этом случае команда не успевала бы даже потренироваться, поэтому приняли решение играть на арене Коноваленко.

– Наверное, главный вопрос, всегда связанный с успехами команды МХЛ, это процент игроков, который будет готов для выступления в КХЛ. Понятно, что уже есть заигранные в основе Богдан Конюшков, Василий Атанасов и Егор Виноградов, но сколько ещё игроков могут быть кандидатами для «Торпедо» в новом сезоне?
– Сейчас тяжело об этом говорить, но Игорь Ларионов присутствовал на матчах МХЛ и какие-то пометки для себя сделал. Вместе с Васильевым они при любой возможности в сезоне приезжали на команду МХЛ и сделали такое приятное наблюдение, что за прошедший год от начала и до конца чемпионата ребята заметно добавили. Посмотрим, сколько игроков пробьётся в главную команду, но шансы будут даны всем.

Материалы по теме
Сказка «Торпедо» продолжилась в МХЛ! Нижегородская молодёжь сделала город счастливым
Сказка «Торпедо» продолжилась в МХЛ! Нижегородская молодёжь сделала город счастливым

«Атакующий стиль — это современный хоккей. Так играет весь мир»

– Переходя к теме главной команды, расскажите, как изначально зародилась идея приглашения Ларионова на пост главного тренера. Легендарный игрок, потом работа с молодёжной сборной России, но всё-таки никогда ранее он не был главным тренером в клубе.
– Вы знаете, всё началось с того, что, когда Игорь Николаевич был главным тренером молодёжной сборной России, в его сферу интересов в том числе входили и игроки системы «Торпедо». Ларионов всегда скрупулёзно относился к выбору хоккеистов и собирал полную информацию по тем игрокам, которые приезжали к нему в сборную. Он звонил мне, я звонил ему, мы всегда подолгу с ним разговаривали, и у нас шла постоянная дискуссия.

Потом у нас как-то зашёл разговор на тему тренерской работы в клубе, и на тот момент это ещё не было стопроцентное предложение возглавить «Торпедо». Я просто спросил его о том, не рассматривает ли он возможность работы клубным тренером. Мне была интересна позиция человека и его видение, чего он вообще дальше хочет для себя. Это была зима: январь-февраль. И сначала он ответил, что ещё действует контракт и пока есть чем заниматься. Там действительно были громадные планы, но потом всё поменялось. Мы ещё раз поговорили, и он сказал, что готов. Тогда уже началась другая история.

– На протяжении всего сезона Ларионов подробно рассказывал про философию игры «Торпедо», и сложилось устойчивое впечатление, что для него показывать интересный хоккей даже важнее, чем добиваться результата. Вы вместе с ним пришли к подобной концепции или это чисто его тренерское видение?
– Прежде всего, здесь надо заметить, что «Торпедо» и при Дэвиде Немировски тоже играло в интересный хоккей. Вы понимаете, на сегодняшний день атакующий стиль – это вообще тот современный хоккей, в который играет весь мир. Зрителям интересно, когда много голов.

Конечно, мы все понимаем, что для руководителей и для тренеров это всегда нервно, потому что много шайб забрасывается и много пропускается, но это уже нюансы. А то, что атакующий стиль является самым современным в мировом хоккее – это факт. Поэтому концепция Игоря Ларионова и была направлена на атакующий хоккей.

– Сейчас ваш бывший главный тренер Дэвид Немировски недавно возглавил «Сибирь», и говорят, что в Новосибирске как раз вдохновились примером «Торпедо», решив тоже сделать ставку на атакующий хоккей. Вам приятно задавать такие тренды в лиге?
– Так говорят, да. Но тут надо отдать должное молодым ребятам, а средний возраст нашей команды 22–22,5 года, которые не побоялись, а взяли на вооружение концепцию такого хоккея и прошли с ней до конца сезона. Если вы говорите, что это тренд, то пусть это будет тот тренд, который подхватят все.

– Что радикально нового в тренировочный процесс и жизнь команды привнёс Ларионов, чего вы сами ранее никогда не видели?
– Прежде всего это коммуникация с игроками и умение найти подход к каждому хоккеисту. Я хочу отдельно подчеркнуть, что именно к каждому, потому что Игорь Николаевич общается со всеми в команде. Порой ведь проблемы заключаются не только в спортивных аспектах, но и в каких-то бытовых и чисто жизненных вопросах, тем более они молодые люди. И это умение находить к ним подход, умение общаться и помогать находить выход из каких-то ситуаций, причём не только хоккейных, было очень важным. Ребятам всё это сильно помогло.

Материалы по теме
«Сибирь» полностью меняет философию. Новый тренер должен сделать этот клуб другим
«Сибирь» полностью меняет философию. Новый тренер должен сделать этот клуб другим

«Задачей «Торпедо» не был выход в плей-офф, задачей был Кубок Гагарина»

– На протяжении всего чемпионата многие эксперты и даже игроки других команд ждали, когда «Торпедо» наконец повалится, но этого так и не произошло. Вас раздражал подобный скепсис в отношении команды или, наоборот, было интересно доказать всем, что они ошибаются?
– Думаю, что скепсис перед началом сезона в первую очередь был связан с тем, что у нас очень молодая команда, в которой было много новых имён. На тот момент такое отношение к нам было нормальным, ведь всем было интересно посмотреть, что в итоге произойдёт. Потом действительно писали, что «Торпедо» должно вот-вот просесть, но тут же всё зависит от подготовки, работы тренерского штаба и самих ребят.

– Что лично для вас стало более значимым итогом сезона – спортивная составляющая или имиджевая? Никогда ранее о «Торпедо» так много не говорили и не писали в СМИ, а про отношение болельщиков даже говорить не приходится. Можно сказать, что клуб произвёл целую революцию в городе и всей лиге, при этом удалось добиться и результата.
– На самом деле, особо не фокусировался на повышенном внимании, просто весь год мы двигались своим путём. Мне есть с чем сравнивать, потому что я поработал и в ЦСКА, и этот опыт мне помогал. Мы нормально относились к шумихе вокруг «Торпедо» и продолжали делать своё дело от первой и до последней игры чемпионата. Все в клубе планомерно выполняли свою работу.

– Выход во второй раунд плей-офф КХЛ в своё время был и у Петериса Скудры. Для «Торпедо» это пока потолок?
– Изначально, когда команда летом только собралась, у нас не стояла задача по выходу в плей-офф. У нас стояла задача – выиграть Кубок Гагарина. Эту задачу ставили и мы как руководители клуба, и Игорь Ларионов. Наверное, это касается всех клубов, потому что перед командой должна быть цель, а цель в хоккее одна – это завоевание Кубка. Посмотрим, как оно будет дальше. Но мы надеемся на улучшение спортивных показателей.

Материалы по теме
«Торпедо» — разрушитель мифов КХЛ. Оказывается, результата можно добиваться красиво
«Торпедо» — разрушитель мифов КХЛ. Оказывается, результата можно добиваться красиво

«Ситуация с Козыревым? Мы все нормальные и цивилизованные люди»

– Сразу после завершения сезона вы сделали чёткое заявление, что весь тренерский штаб Ларионова продолжит работу в новом сезоне, но слухи относительно Андрея Козырева не утихают уже месяц. Можете прояснить данную ситуацию?
– На сегодняшний день ничего не могу сказать по Козыреву. Вся официальная информация будет позднее.

– Давайте тогда по-другому. Если ассистент главного тренера придёт к вам и попросит отпустить в другой клуб, где ему предлагают пост главного тренера, вы пойдёте ему навстречу?
– Прежде всего, обсудим ситуацию с главным тренером. Но мы все нормальные и цивилизованные люди и прекрасно понимаем, что если человека зовут на пост главного тренера, то такие вещи происходят не каждый день.

Андрей Козырев и Игорь Ларионов

Андрей Козырев и Игорь Ларионов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Сам Ларионов публично говорил, что не рассматривает возможность своего ухода из «Торпедо» с действующего контракта, но вступали ли вы с ним в переговоры относительно уже дальнейшего продолжения сотрудничества?
– Это в перспективе.

– Не говорили ещё об этом?
– Пока нет. Не хватало времени, потому что «Чайка» играла и только закончила сезон. Летом мы всё спокойно обсудим.

«Нет ничего особенного, что о контракте с Кручининым объявил губернатор»

– В КХЛ только стартовал рынок свободных агентов, а вы в клубе уже сохранили практически всех своих лидеров. Ещё в апреле продлили контракты с Кручининым и Летуновым. Довольны?
– Здесь всё зависит от ребят. Если у самих игроков есть желание остаться и продолжать карьеру в Нижнем Новгороде, то не составляет особого труда договориться о новых контрактах.

– Одним из самых крутых обменов прошлого межсезонья во всей лиге стала сделка с «Локомотивом», когда за одного Ивана Чеховича вы получили сразу трёх игроков (Яна, Летунова, Фирстова), ставших ключевыми хоккеистами «Торпедо» в сезоне, перспективного Дарьина и ещё денежную компенсацию. На ваш взгляд, это лучшая сделка Максима Гафурова на посту генерального менеджера?
– Сделка действительно получилась хорошей для клуба. Сейчас таких обменов всё меньше и меньше в российском хоккее, потому что именно покупки игроков отходят на второй план. Тут всё совпало – и желание «Локомотива» по Чеховичу, и тот набор игроков, которых они нам предложили. Мы всё взвесили и пошли на оформление сделки. Конечно, Максим в этом плане молодец.

– Многих взбудоражило, что продление контракта с Кручининым анонсировал лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а потом только вышла новость от клуба. Чья это была идея?
– Глеб Сергеевич является не только очень большим болельщиком «Торпедо», но и председателем правления. Он тот человек, который уделяет большое внимание нижегородскому хоккею. И Кручинин – это же не первый игрок, о контракте с которым объявил губернатор. У нас это такая практика, в которой нет ничего особенного.

Александр Харламов

Александр Харламов

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Бюджет «Торпедо» остался на прежнем уровне»

– У вас в клубе существует некий финансовый порог, при превышении которого вы останавливаете переговоры с агентом и говорите, что больше этой суммы платить не будете?
– У нас есть бюджет, согласно которому мы двигаемся. Но, скажем так, у нас есть некоторая возможность, если мы уже совсем упираемся в наш потолок, при которой мы можем обратиться к губернатору Глебу Никитину и его заместителю Олегу Берковичу, который отвечает за спорт в регионе. Мы можем пообсуждать данную тему и понять, можем ли мы ей воспользоваться.

– После такого прорывного сезона бюджет клуба не увеличился?
– Бюджет клуба утверждается даже не в январе, а ещё в конце декабря. Он остался на прежнем уровне. Но сейчас в КХЛ увеличивается пол зарплат. Посмотрим, что будет, но пока в плане бюджета у нас без изменений.

– Сейчас вы чувствуете усиление интереса к клубу со стороны других игроков, которые видели, как Ларионов поверил в того же Кручинина и буквально перезапустил его карьеру?
– Если честно, то да. Очень много хоккеистов звонят и мне, и Максиму Гафурову, и самому Игорю Ларионову. Может быть, мы бы и их брали, потому что звонят те ребята, в которых мы видим большой потенциал. Но не всё так просто. Заполучить чужого игрока в КХЛ – это всё равно финансово-затратная часть.

«На первый раунд было 60 тысяч заявок на билеты, на СКА — больше 80 тысяч»

– Невозможно не затронуть главную тему для Нижнего Новгорода: на каком этапе сейчас находится ситуация со строительством нового стадиона?
– Стройка движется хорошими темпами, все планы выдерживаются, всё идёт по графику.

– То есть сезон-2025/2026 должны начать уже на новом стадионе?
– Скорее всего. Мне тяжело говорить, потому что я не строитель, но по тому, что вижу сам, и по тому, что мы слышим от компании-застройщика, надеемся на это.

– Насколько я понимаю, проект стадиона подразумевает его максимальную вместимость в 12 тысяч. Не жалеете, что не заложили большую вместимость, потому что со стороны кажется, что в Нижнем Новгороде могли бы спокойно заполнять и 15-тысячную арену.
– Это немного не от нас зависит. На самом деле, хорошо, что такую арену строим, потому что вопрос нового стадиона для Нижнего Новгорода – давно назревшая проблема. Последние 10 лет муссировался этот вопрос, и благодаря нашему губернатору, который продавил эту тему, а она была очень сложной, началось строительство.

Что касается вместимости, то если уже так разговаривать, то в первом раунде плей-офф у нас было 60 тысяч заявок на билеты, потом на СКА было даже больше 80 тысяч.

– У вас и на МХЛ аншлаг в финале был. Где только люди не находились на арене, чуть ли не надо льдом свисали.
– Арена Коноваленко восемь нет не заполнялась, а сейчас был такой сумасшедший ажиотаж. Но это кайф. Очень приятно, и прежде всего это заслуга игроков и тренерских штабов, что первой, что молодёжной команды. Значит, мы идём и развиваемся в правильном направлении.

«Не понимаю, как может быть неинтересно смотреть СКА — ЦСКА»

– Если говорить об итогах недавнего совета директоров КХЛ, как отнеслись к решению о введении перекрёстного плей-офф со второго раунда? Большинство клубов было за, а, скажем, глава «Авангарда» Александр Крылов резко против. Какова позиция «Торпедо»?
– В совет директоров КХЛ мы пока не входим, а что касается принятого решения, то это сложная тема. Надо попробовать и в следующем сезоне посмотреть, как всё получится. Почему бы и нет, в конце концов? Для болельщиков должно быть интересно увидеть команды из другой конференции. Но многие же подводят к тому, что всё это сделано, чтобы разбить финал конференции ЦСКА – СКА.

– Многим людям надоело каждый год видеть одно и то же.
– Вот этого я не понимаю, почему так говорят.

– Просто наскучило.
– В НХЛ же клубы десятилетиями играют друг с другом, и почему-то интерес там не тухнет. Мне кажется, за океаном нет таких разговоров, что, условно говоря, им надоело видеть противостояние «Монреаля» и «Торонто».

– Они не играют годами в финале конференции друг с другом.
– Всё равно я не понимаю, как может быть неинтересно смотреть за матчами СКА и ЦСКА, если это два сильнейших клуба. Мне это непонятно.

Материалы по теме
ЦСКА и СКА — команды разного глобального уровня. И в ближайшее время ничего не изменится
ЦСКА и СКА — команды разного глобального уровня. И в ближайшее время ничего не изменится

«Соглашусь с Фетисовым. В нашем хоккее не должно быть клубов-олигархов»

– Если у вас как у руководителя «Торпедо» спросят, что нужно сделать в первую очередь в КХЛ, чтобы улучшить чемпионат и сделать его ещё более интересным, что вы посоветуете в первую очередь?
– Какой интересный вопрос.

– Кто-то говорит, что надо дальше потолок зарплат ронять, кто-то – что заявку на сезон жёстко ограничивать, чтобы не было по шесть пятёрок в одной команде.
– Недавно я читал интервью Вячеслава Фетисова, в котором было сказано, что в нашем хоккее не должно быть клубов-олигархов. Соглашусь с ним. Если мы выровняем ситуацию по клубам и сделаем команды с равными финансовыми возможностями, то у нас будет чемпионат ещё сильнее, хотя он и так неплохой.

Вообще, на эту тему можно долго размышлять. Начиная от молодёжного хоккея и заканчивая взрослым. Лига уже озадачилась этой проблемой и прорабатывает различные моменты. Неправильно, когда в структуре клуба собрано много молодых ребят, которые просто не могут пробиться в КХЛ. Они вроде бы и находятся в системе, но постоянно играют в Высшей лиге, не получая шансов. А их тяжело получить, когда в клубе есть много больших контрактов. Конечно, перед такими командами ставятся самые большие задачи, и молодые хоккеисты не попадают в составы. В этом направлении надо работать, и лига это уже делает. Мы встречались с Алексеем Морозовым и вместе всё это обсуждали. Тут надо отдать должное КХЛ, что лига не стоит на месте, а постоянно что-то придумывает, чтобы хоккей в стране не стоял на месте.

Опять же нужно улучшать ситуацию с телевидением. В принципе, «Матч ТВ» работает неплохо, но лично мне кажется, что если будет больше матчей показываться на федеральном канале, то и интерес к лиге будет выше. Передачи можно делать об игроках, необязательно говорить чисто о хоккее, а делать акцент на каких-то бытовых вещах. Как это делается в НХЛ, когда они показывают обыкновенную жизнь хоккеистов. Думаю, что это тоже будет интересно зрителям.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023