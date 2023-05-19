Во «Флориде» оценили игру Сергея Бобровского в первом матче с «Каролиной»

Пресс-служба «Флориды Пантерз» после победной игры c «Каролиной Харрикейнз» опубликовала фотографию вратаря Сергея Бобровского и стены.

Фото: «Твиттер» ХК Флориды"

«Две наши любимые фотографии Сергея Бобровского с первого матча», — написала пресс-служба.

«Но это же одинаковые фотографии» — возмутился болельщик.

«Надеялись, что никто не заметит нашу ошибку», — ответили фанату во «Флориде».

34-летний Бобровский сделал 63 спасения в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Это новый клубный рекорд «Пантерз»: ранее рекорд принадлежал легендарному вратарю Роберто Луонго, который в матче с «Детройтом» 27 февраля 2002 года сделал 57 сейвов. Отметим, что Бобровский перешагнул отметку в 50 спасений во втором матче плей-офф подряд.