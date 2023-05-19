Бобровский повторил достижение четырёх российских вратарей НХЛ

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в составе своей команды обыграл «Каролину Харрикейнз» (3:2 ОТ) в первом матче финала Восточной Конференции плей-офф Кубка Стэнли. Для 34-летнего россиянина это 25-я победа в плей-офф. Он стал пятым российским вратарём с таким показателем. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Среди российских вратарей по этому показателю лидирует Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), одержавший 65 побед в 110 матчах плей-офф Кубка Стэнли. Далее расположились Евгений Набоков (42 в 86), Николай Хабибуллин (39 в 72) и действующий страж ворот «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (31 в 60).

Отметим, что матч между «Пантерз» и «Харрикейнз» стал самым продолжительным в клубной истории обеих команд. Бобровский стал лишь третьим голкипером НХЛ с 1956 года, которому удалось совершить 50+ сейвов в двух матчах плей-офф подряд.