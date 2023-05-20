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Шэнахан принял решение уволить генменеджера «Торонто» Дубаса после его слов об усталости

Шэнахан принял решение уволить генменеджера «Торонто» Дубаса после его слов об усталости
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Президент «Торонто» Брэндан Шэнахан сказал, что принял решение уволить генменеджера «Торонто» Кайла Дубаса после его слов об усталости на пресс-конференции. По его словам, до этого стороны практически согласовали основные параметры нового контракта. При этом Шэнахан рекомендовал Дубасу не проводить пресс-конференцию до его подписания.

«Во время просмотра пресс-конференции Кайла я задумался о его словах об усталости. Я понял, что он может не захотеть быть генеральным менеджером, и я должен отнестись к этому очень серьёзно», – цитирует Шэнахана The Score.

Через некоторое время после своей пресс-конференции Дубас написал Шэнахану и выразил заинтересованность в том, чтобы остаться в команде.

«Но в этот момент я уже почувствовал, что нам необходимы перемены», – сказал президент клуба.

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