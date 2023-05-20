Шэнахан принял решение уволить генменеджера «Торонто» Дубаса после его слов об усталости

Президент «Торонто» Брэндан Шэнахан сказал, что принял решение уволить генменеджера «Торонто» Кайла Дубаса после его слов об усталости на пресс-конференции. По его словам, до этого стороны практически согласовали основные параметры нового контракта. При этом Шэнахан рекомендовал Дубасу не проводить пресс-конференцию до его подписания.

«Во время просмотра пресс-конференции Кайла я задумался о его словах об усталости. Я понял, что он может не захотеть быть генеральным менеджером, и я должен отнестись к этому очень серьёзно», – цитирует Шэнахана The Score.

Через некоторое время после своей пресс-конференции Дубас написал Шэнахану и выразил заинтересованность в том, чтобы остаться в команде.

«Но в этот момент я уже почувствовал, что нам необходимы перемены», – сказал президент клуба.