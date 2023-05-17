Генменеджер «Торонто» — о своём будущем в клубе: либо я останусь здесь, либо возьму паузу

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас заявил, что в случае, если он покинет канадский клуб, то не будет работать в другом клубе НХЛ в следующем сезоне. У 37-летнего специалиста после этого сезона истекает срок действия контракта с «Мейпл Лифс».
«У меня определённо нет сил работать где-то ещё. Либо я останусь здесь, либо мне потребуется время, чтобы перестроиться и проанализировать прошлые сезоны. Но вы не увидите меня где-то в другом месте в следующем сезоне. Этот год получился для моей семьи очень тяжёлым. Мне нужно будет обсудить моё будущее в семейном кругу», – цитирует Дубаса пресс-служба НХЛ.
Ранее сообщалось, что Дубас может быть интересен «Питтсбургу», занимающемуся поиском нового генменеджера. Специалист был назначен генменеджером «Торонто» в мае 2018 года. За это время канадский клуб выиграл лишь одну серию плей-офф и проиграл пять.
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