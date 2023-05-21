Плющев: в России нет чёткой системы подготовки вратарей, игроки занимаются индивидуально

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что в стране отсутствует чёткая системы подготовки голкиперов.
«Сказать о том, что у нас серьёзная система подготовки вратарей, нельзя. Вопрос в другом: было время, когда вратарская линия начала вырастать из ничего, потому что было слишком много проблем на игровых полях. У нас доминировали иностранные вратари, наверное, это наших ребят задело, и они стали доказывать, что не хуже.
У нас нет чёткой системы подготовки, есть вратари, которые занимаются индивидуально по своим методикам и системам. Думаю, что у Бобровского в клубе, где он сейчас работает, вратарская школа поставлена на более высокий уровень», — сказал Плющев в интервью «Газете.Ru».
Ранее Плющев оценил игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.
- 21 мая 2023
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