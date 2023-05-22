«Квебек Ремпартс» Патрика Руа стал чемпионом QMJHL впервые с 1976 года

«Квебек Ремпартс» с главным тренером Патриком Руа стал чемпионом QMJHL. В финальной серии юниорской лиги Квебека клуб обыграл «Галифакс Мусехедс» 5:4 в шестом матче, 4-2 в серии.

Чемпионский титул в лиге стал для команды под руководством Патрика Руа первым после возрождения клуба в 1997 году. Оригинальные «Ремпартс» побеждали пять раз – в 1970, 1971, 1973, 1974 и 1976 годах. Самым ценным игроком плей-офф-2023 QMJHL признан 19-летний форвард Джеймс Малатеста, ставший лучшим снайпером команды с 20 (14+6) очками в 18 играх. Он был выбран «Коламбусом» в пятом раунде драфта НХЛ — 2021 под общим 133-м номером. В составе «Ремпартс» чемпионом лиги стал россиянин – 19-летний воспитанник «Трактора» Всеволод Комаров (8 очков в 18 играх плей-офф). Права в НХЛ на защитника принадлежат «Баффало».

Таким образом, «Квебек» примет участие в розыгрыше Мемориального кубка. За трофей поборются «Камлупс Блейзерс» (принимающий клуб), «Сиэтл Тандербёрдс» (чемпион WHL) и «Петерборо Питс» (чемпион OHL).