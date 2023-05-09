Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский игрок «Оттавы 67» Минтюков признан лучшим защитником OHL

Российский игрок «Оттавы 67» Минтюков признан лучшим защитником OHL
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Оттавы 67» Павел Минтюков стал обладателем трофея имени Макса Каминского хоккейной лиги Онтарио, который ежегодно вручается лучшему защитнику OHL по результатам голосования генеральных менеджеров лиги, сообщает Regina Leader Post.

19-летний игрок обороны набрал 88 (24+64) очков в 69 играх регулярного сезона хоккейной лиги Онтарио и установил рекорд среди российских защитников в Канадской хоккейной лиге. Также он стал первым игроком OHL, получавшим звание «Защитник месяца» три месяца подряд — в октябре, ноябре и декабре 2022 года.

Напомним, в прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с «Анахайм Дакс», который выбрал его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022. Минтюков является воспитанником московского хоккея. В МХЛ Павел играл за МХК «Динамо» Москва, где за 33 матча отметился 3 (1+2) очками.

Материалы по теме
Минтюков набрал 88 очков в OHL. Это рекорд среди российских защитников в Канадской лиге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023