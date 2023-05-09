Российский игрок «Оттавы 67» Минтюков признан лучшим защитником OHL

Защитник «Оттавы 67» Павел Минтюков стал обладателем трофея имени Макса Каминского хоккейной лиги Онтарио, который ежегодно вручается лучшему защитнику OHL по результатам голосования генеральных менеджеров лиги, сообщает Regina Leader Post.

19-летний игрок обороны набрал 88 (24+64) очков в 69 играх регулярного сезона хоккейной лиги Онтарио и установил рекорд среди российских защитников в Канадской хоккейной лиге. Также он стал первым игроком OHL, получавшим звание «Защитник месяца» три месяца подряд — в октябре, ноябре и декабре 2022 года.

Напомним, в прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с «Анахайм Дакс», который выбрал его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022. Минтюков является воспитанником московского хоккея. В МХЛ Павел играл за МХК «Динамо» Москва, где за 33 матча отметился 3 (1+2) очками.