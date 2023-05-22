Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швеция обыграла Данию, продлив победную серию на ЧМ-2023 до шести матчей

Швеция обыграла Данию, продлив победную серию на ЧМ-2023 до шести матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 мая, в финском городе Тампере прошёл очередной матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Швеции и Дании. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Швеции со счётом 4:1.

Счёт в начале матча открыли датчане: точным броском отметился Никлас Йенсен (Николай Элерс). Далее забивали лишь хоккеисты шведской сборной: Деннис Эверберг (Оскар Линдберг, Александер Нюландер), Андре Петерссон (Линдберг, Лукас Рэймонд), сам Рэймонд (Йонатан Берггрен), а также Карл Грундстрём (Пер Линдхольм, Андре Петерссон) принесли сборной Швеции победу со счётом 4:1.

Швеция победила во всех шести сыгранных на чемпионате мира матчах. Команда занимает второе место в группе А. Дания проиграла третью встречу подряд. Сейчас команда располагается на пятой строчке.

ЧМ-2023. Группа A
22 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК
Дания
Окончен
1 : 4
Швеция
1:0 Йенсен (Элерс) – 03:39   1:1 Эверберг (Линдберг, Нюландер) – 13:24   1:2 Петерссон (Линдберг, Рэймонд) – 32:20 (pp)   1:3 Рэймонд (Берггрен) – 52:40   1:4 Грундстрём (Линдхольм, Петерссон) – 54:22
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023