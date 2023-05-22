Швеция обыграла Данию, продлив победную серию на ЧМ-2023 до шести матчей

Сегодня, 22 мая, в финском городе Тампере прошёл очередной матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Швеции и Дании. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Швеции со счётом 4:1.

Счёт в начале матча открыли датчане: точным броском отметился Никлас Йенсен (Николай Элерс). Далее забивали лишь хоккеисты шведской сборной: Деннис Эверберг (Оскар Линдберг, Александер Нюландер), Андре Петерссон (Линдберг, Лукас Рэймонд), сам Рэймонд (Йонатан Берггрен), а также Карл Грундстрём (Пер Линдхольм, Андре Петерссон) принесли сборной Швеции победу со счётом 4:1.

Швеция победила во всех шести сыгранных на чемпионате мира матчах. Команда занимает второе место в группе А. Дания проиграла третью встречу подряд. Сейчас команда располагается на пятой строчке.