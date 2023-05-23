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Финляндия не испытала проблем в матче чемпионата мира со сборной Дании

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Финляндии и Дании. Победу со счётом 7:1 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода Марко Анттила открыл счёт в матче. Спустя минуту Атте Охтамаа удвоил преимущество сборной Финляндии. На 19-й минуте периода Вилле Покка сделал счёт 3:0.

На третьей минуте второго периода Ханнес Бьёрнинен довёл счёт до крупного. На 16-й минуте периода Юхо Ламмикко в меньшинстве забросил пятую шайбу в ворота сборной Дании. Спустя три минуты Каспери Капанен сделал счёт 6:0.

В начале третьей двадцатиминутки Николас Матинпало забил седьмой гол Финляндии в матче. Через 12 секунд Николай Элерс размочил счёт.

После победы сборная Финляндии заняла третье место в турнирной таблице группы А. Дания осталась на пятом месте.