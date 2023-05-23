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Финляндия не испытала проблем в матче чемпионата мира со сборной Дании

Финляндия не испытала проблем в матче чемпионата мира со сборной Дании
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В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Финляндии и Дании. Победу со счётом 7:1 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода Марко Анттила открыл счёт в матче. Спустя минуту Атте Охтамаа удвоил преимущество сборной Финляндии. На 19-й минуте периода Вилле Покка сделал счёт 3:0.

На третьей минуте второго периода Ханнес Бьёрнинен довёл счёт до крупного. На 16-й минуте периода Юхо Ламмикко в меньшинстве забросил пятую шайбу в ворота сборной Дании. Спустя три минуты Каспери Капанен сделал счёт 6:0.

В начале третьей двадцатиминутки Николас Матинпало забил седьмой гол Финляндии в матче. Через 12 секунд Николай Элерс размочил счёт.

ЧМ-2023. Группа A
23 мая 2023, вторник. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
7 : 1
Дания
1:0 Анттила (Матинпало, Бьёрнинен) – 02:39   2:0 Охтамаа (Рантанен, Маннинен) – 03:31   3:0 Покка (Сеппяля, Какко) – 18:36   4:0 Бьёрнинен (Песонен, Сеппяля) – 22:54   5:0 Ламмикко (Сеппяля) – 35:07 (sh)   6:0 Капанен (Какко, Суомела) – 38:11   7:0 Матинпало (Бьёрнинен, Оксанен) – 42:41   7:1 Элерс (Крогсгор, Гаммельгор) – 42:53

После победы сборная Финляндии заняла третье место в турнирной таблице группы А. Дания осталась на пятом месте.

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