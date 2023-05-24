«Задача на сезон была выполнена». Курьянов — о продлении контракта с Кравцом

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал подписания контрактов с тренерским штабом, в том числе однолетнее соглашение с главным тренером Михаилом Кравцом.

«После окончания сезона мы решили не торопиться и всё хорошо проанализировать. Рассмотрели различные кандидатуры и пришли к выводу, что будет правильным продолжить сотрудничество с Михаилом Кравцом. Задача минимум на сезон – выход в финал конференции – была выполнена, поэтому у нас были все основания предложить новый контракт Михаилу Григорьевичу. Для нас было очень важно, что он сам был готов работать с «Авангардом», хотя, по моей информации, у него было несколько предложений из клубов КХЛ. Он сразу говорил, что хотел бы остаться в Омске, и сдержал своё обещание, за что мы ему благодарны. Безусловно, необходимо провести работу над ошибками, чтобы стать сильнее перед следующим сезоном. Мы уже вкратце их обсудили, предстоит уже более детальный совместный разбор и доукомплектация команды.

Также в тренерский штаб войдет Рамиль Сайфуллин, хорошо знакомый нашим болельщикам по игре за «Авангард». В Высшей лиге этот специалист проявил себя очень здорово, став одним из самых прогрессирующих наставников прошедшего сезона. В нашей команде Сайфуллин будет отвечать за большинство.

Тренер вратарей Сергей Звягин остаётся с нами ещё на два года, чему мы очень рады, поскольку Звягин на данный момент – один из сильнейших специалистов по работе с голкиперами во всей лиге. Прогресс Василия Демченко в прошедшем сезоне очередное тому подтверждение.

Также в тренерском штабе остаётся Александр Свитов, который принёс немало пользы в сезоне-2022/2023 и является носителем того самого «авангардовского» духа. Вячеслав Макрицкий будет отвечать за физическую подготовку игроков. Он прошёл школу Брэндона Бови, работал с «Авангардом» несколько последних сезонов, начиная с Балашихи, и для него самое время сделать шаг вперёд.

Тренер по защитникам – вакантная позиция, надеемся, в ближайшее время мы её закроем и полностью укомплектуем команду, которая начнёт подготовку к сезону в середине июля», — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступила «Ак Барсу» в пяти матчах.