Плющев: в «Авангарде» сначала вытерли ноги о Кравца, а потом оставили от безнадёги

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал продление контракта «Авангарда» с Михаилом Кравцом. Ранее в СМИ была информация, согласно которой на пост главного тренера омского клуба рассматривались иностранцы, в том числе Боб Хартли.

«На мой взгляд, вся эта история — мутная. «Авангард» так или иначе давал понять, что тренера поменяет, шли разговоры о возвращении Боба Хартли, о других североамериканских персонажах. Но прошли месяцы, никого найти, видимо, не удалось — и «всплыл» Кравец. Какие бы пикировки у меня с этим тренером ни возникали, ему не позавидуешь. И болельщики, и игроки, и коллеги теперь знают, что об тебя сначала вытерли ноги, а потом оставили — в общем-то от безнадёги. Тяжёлый случай.

Это психологически очень тонкая ситуация. На тебя идёт двойное давление — и командным результатом, и всей этой историей с уходом-возвращением. Но тренер — такая профессия. Ты обречён платить в том числе за ошибки руководства. Мы видели «Авангард» образца прошлого сезона. По большому счёту это была команда одной тройки. Результат делали Найт и Буше, у них были развязаны руки, к ним чаще всего ставили Ткачёва. Все остальные получали игровое время по остаточному принципу. Причём в закрытых схемах, которые ставят середняки и аутсайдеры КХЛ, в чём и проявлялся тренерский фактор. Вообще этим летом у «Авангарда» очень серьёзные потери. Поэтому трудно смотреть в его будущее с оптимизмом», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Сегодня «Авангард» объявил о подписании нового однолетнего соглашения с Кравцом. Напомним, Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступила «Ак Барсу» в пяти матчах.