Плющев: хоккей, который ставит Кравец, не подходит для таких нападающих, как Грицюк

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации с возможным переходом нападающего Арсения Грицюка из «Авангарда» в СКА.
«Насколько слышал, Грицюк будет играть в СКА. К сожалению, последний сезон в Омске у него, в общем-то, не сложился. Причины — не было особого доверия, игрового времени, правильной тактической схемы.
Грицюк — яркий, но ещё не оформленный молодой форвард. Тот хоккей, который ставит Кравец, росту нападающих такого плана не способствует, поэтому в нынешней контрактной ситуации форварда тренерская новость из Омска тоже фактор. Вообще, в нашем хоккее талантливых форвардов можно пересчитать по пальцам одной-двух рук, поэтому следишь за каждым и от каждого ждёшь стопроцентной реализации. Омский кризис Грицюка меня беспокоит.
Подходит ли Грицюку СКА? В сравнении с командой Кравца СКА играет более агрессивно и открыто, для Грицюка у армейцев более удобная стилистика. При этом конкуренцию ещё никто не отменял — в Питере она жёсткая. Хороший вызов для молодого хоккеиста», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.
Напомним, 21 мая 2023 года Грицюк принял контрактное предложение СКА. Это означает, что омский клуб может сохранить 22-летнего игрока, если повторит предложение петербуржцев.
- 24 мая 2023
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