Рябыкин: Грицюк мог бы стать главной российской звездой «Авангарда», в СКА он — «один из»

Экс-тренер «Авангарда», чемпион России – 2005 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина – 2021 в роли тренера Дмитрий Рябыкин прокомментировал возможный переход Арсения Грицюка из омского клуба в СКА.

«Хоккеист останется в «Авангарде» или перейдёт в СКА? Чтобы давать прогнозы, нужно ориентироваться не на слухи, а быть внутри процесса. Грицюк — талантливый форвард. Есть скорость, есть бросок, есть перспектива. Подойдёт любой команде КХЛ.

В начале сезона я его критиковал? Разве что иногда. Задача любого главного тренера — вытянуть из игрока все сто процентов его потенциала. У тренерского штаба был не только кнут, но и пряник, ряд матчей Арсений провёл на отличном уровне.

Другое дело, что Грицюка образца Олимпиады в Пекине или образца омского сезона-2021/2022 Омск, к сожалению, всё-таки не увидел. Посмотрите на статистику — год назад в укороченном сезоне Арсений забросил больше (16 шайб в 39 играх), чем в последнем, 68-матчевом (15 в 66), хотя стал на год старше. А голы — хлеб именно таких форвардов.

В чём причина? Молодёжь не всегда стабильна. Нужно много работать не только над физикой, но и над психологией. Прошлым летом в Омске Арсений был чуть ли не на всех афишах, иногда такие моменты славы молодых игроков подгружают.

Как подействует на хоккеиста возможный переход в СКА? Сложный вопрос. В Омске так складывается ситуация, что в предстоящем сезоне Грицюк мог бы стать главной российской звездой клуба, как говорится, все позиции открыты.

В СКА, как мне кажется, ситуация немного другая, мест на афише мало, Арсений — «один из». Очень серьёзная конкуренция среди молодых талантов, её нужно выдерживать в каждом матче и в каждой тренировке, оправданий не будет. Психологически это тонкая история, потребуется перестройка. Как она пойдёт — ответа нет», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, 21 мая 2023 года Грицюк принял контрактное предложение СКА. Это означает, что омский клуб может сохранить 22-летнего игрока, если повторит предложение петербуржцев.