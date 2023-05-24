Терещенко: сомневаюсь, что Кравец сможет провести перестройку в «Авангарде»

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России Алексей Терещенко оценил продолжение работы Михаила Кравца на посту главного тренера «Авангарда» и рассказал о главных задачах тренера и генерального менеджера омичей — Антона Курьянова.

«Сможет ли Кравец сработаться с Курьяновым? Это зависит только от них. Насколько я знаю Антона, он спокойный и коммуникабельный человек. Отлично понимает хоккей. Думаю, они разберутся в потребностях «Авангарда». Проблема в том, что на рынке никого нет. Лимит на легионеров ужесточили, плюс они потеряли своих лидеров. Перед Антоном стоит очень сложная задача.

Я спокойно отношусь к назначению Кравца. Сомневаюсь, что он сможет провести перестройку. Можно ли считать Кравца полноценной заменой Хартли? Хартли – это топ, совершенно другой уровень. При всём уважении к Кравцу их нельзя сопоставлять», — сказал Терещенко в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, сегодня, 24 мая, «Авангард» представил тренерский штаб на сезон-2023/2024.