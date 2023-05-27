Сборная Канады в четвёртый раз подряд вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Поделиться
Сборная Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею обыграла Латвию (4:2) и вышла в финал турнира. Для канадцев это четвёртый решающий матч подряд на подобном турнире. Также они выходили в финал чемпионатов мира в семи случаях из восьми последних попыток.
В матче с Латвией у Канады отличились Сэмми Бле, Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лоусон, отправивший шайбу в пустые ворота на последних мгновениях матча. В финале чемпионата мира по хоккею сборная Канады сыграет с победителем другого полуфинала. В 20:20 мск начнётся встреча США и Германии, которая и определит соперника для канадцев.
Сборная Канады выигрывала чемпионат мира по хоккею 27 раз. В последний раз это случилось в 2021 году. Всего у канадцев 72 участия на турнире.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2023
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:21
-
16:00
-
15:54
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
13:55
-
13:25
-
13:15
-
12:55
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:46
-
10:20
-
09:59
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
08:15
- 26 мая 2023
-
23:30
-
22:51
-
22:23
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
20:10
Партнерский контент