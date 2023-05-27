Сборная Канады в четвёртый раз подряд вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею обыграла Латвию (4:2) и вышла в финал турнира. Для канадцев это четвёртый решающий матч подряд на подобном турнире. Также они выходили в финал чемпионатов мира в семи случаях из восьми последних попыток.

В матче с Латвией у Канады отличились Сэмми Бле, Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лоусон, отправивший шайбу в пустые ворота на последних мгновениях матча. В финале чемпионата мира по хоккею сборная Канады сыграет с победителем другого полуфинала. В 20:20 мск начнётся встреча США и Германии, которая и определит соперника для канадцев.

Сборная Канады выигрывала чемпионат мира по хоккею 27 раз. В последний раз это случилось в 2021 году. Всего у канадцев 72 участия на турнире.