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«Надеюсь, они больше не будут судить». Тренер Латвии — об арбитрах матча с Канадой на ЧМ

«Надеюсь, они больше не будут судить». Тренер Латвии — об арбитрах матча с Канадой на ЧМ
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Помощник главного тренера сборной Латвии Петтери Нуммелин раскритиковал судейскую бригаду, отработавшую матч команды с Канадой (2:3) в полуфинале чемпионата мира. На встрече работали финн Мико Каукокари и американец Шон Макфарлейн.

«Мне тяжело рассказать обо всех моих чувствах, разумеется, я разочарован. Вряд ли нам давали много шансов против великой Канады. Однако Латвия вела в матче 2:1, но проиграла 2:3. Потом эта парочка судей. Надеюсь, что они больше не отработают ни матча на этом турнире. Повлияли ли судьи на результат? Не могу сказать, но были моменты, которые затем точно будут разбираться.

Матч за третье место? Не думаю, что у нас возникнут проблемы с мотивацией в этой игре. Матч с Канадой всех разочаровал, но давайте оставим его», — приводит слова Нуммелина Iltalehti.

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