Нападающий «Торпедо» Венгрыжановский принял контрактное предложение «Авангарда»

Форвард «Торпедо» Денис Венгрыжановский, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Это означает, что нижегородский клуб может сохранить 22-летнего игрока, если повторит предложение омичей в течение недели. В противном случае хоккеист перейдёт в «Авангард», а «Торпедо» получит денежную компенсацию.

Форвард в прошедшем сезоне за нижегородцев провёл 36 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-9». В розыгрыше Кубка Гагарина Венгрыжановский не играл.

Всего в КХЛ на счету Дениса 45 встреч и 11 (4+7) результативных баллов в активе с 14 минутами штрафа.