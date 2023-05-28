«Обиделся и убежал, оставив руины». Кожевников — об уходе Крылова из «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход Александра Крылова с должности председателя совета директоров «Авангарда». Эксперт считает решение об уходе несвоевременным.
«Это главная новость недели. Мне постоянно звонили журналисты, просили прокомментировать, но я взял небольшую паузу, поскольку такое решение меня сильно удивило. Не считаю его своевременным и ответственным. Мной оно не воспринимается как взрослое. Домик из кубиков рассыпался, человек обиделся, махнул рукой и ушёл. «Авангард» этим летом у разбитого корыта. Команду разбомбили агенты. Одни наподписывали на сотни миллионов ненужных в этой ситуации легионеров, другие забрали самых талантливых российских форвардов. Более перекошенную команду без костяка ещё нужно поискать! Одно дело, если ты с высоко поднятой головой покидаешь клуб, выигравший Кубок Гагарина. Другое — бежишь, оставляя в общем-то руины.
Управление клубом не было выстроено, шли постоянные шарахания, а это зона ответственности именно руководителя. Ну о чём тут говорить, если предыдущий генеральный менеджер так собрал команду, что все лидеры одновременно вышли на рынок свободных агентов?! Причём подложил эту бомбу и убежал, уведомив об этом через прессу. И смех, и грех. Последняя история со сменщиком Рябыкина, Михаилом Кравцом — классическая для Омска. Сначала убрали, обидели, а потом опять пригласили — как будто и не было расставания. Цирк!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
Крылов занимал должность председателя совета директоров ХК «Авангард» с 2018 года. При нём омский клуб становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/2021.
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