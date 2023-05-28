Канада выиграла чемпионат мира — 2023, одержав волевую победу над сборной Германии

На стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершился решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023. В финале турнира встречались сборные Канады и Германии. Победу со счётом 5:2 одержали канадцы.
На восьмой минуте первого периода Джон-Джейсон Петерка с передач Морица Зайдера и Морица Мюллера открыл счёт в матче. Гол был засчитан после видеопросмотра на предмет положения «вне игры». Спустя три минуты и три секунды сборная Канады восстановила равенство в счёте. Отличился форвард Сэмми Бле с передач Пейтона Кребса и Джейка Нейборса.
На 14-й минуте второго периода Даниэль Фишбух с передач Максимилиана Кастнера и Морица Зайдера во второй раз в матче вывел сборную Германии вперёд. На 18-й минуте периода Лоусон Круз с передач Пейтона Кребса и Маккензи Уигара реализовал большинство, сделав счёт 2:2.
На пятой минуте третьего периода Сэмми Бле с передачи Коди Гласса оформил дубль и вывел сборную Канады вперёд. На 12-й минуте периода Тайлер Тоффоли сделал счёт 4:2. В конце третьего периода Скотт Лотон с передачи Джека Куинна установил окончательный счёт в матче.
Сборная Канады завоевала золотые медали чемпионата мира. В последний раз «кленовые листья» побеждали на мировом первенстве в 2021 году.
- 28 мая 2023
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