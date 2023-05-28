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Канада выиграла чемпионат мира — 2023, одержав волевую победу над сборной Германии

Канада выиграла чемпионат мира — 2023, одержав волевую победу над сборной Германии
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На стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершился решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023. В финале турнира встречались сборные Канады и Германии. Победу со счётом 5:2 одержали канадцы.

На восьмой минуте первого периода Джон-Джейсон Петерка с передач Морица Зайдера и Морица Мюллера открыл счёт в матче. Гол был засчитан после видеопросмотра на предмет положения «вне игры». Спустя три минуты и три секунды сборная Канады восстановила равенство в счёте. Отличился форвард Сэмми Бле с передач Пейтона Кребса и Джейка Нейборса.

На 14-й минуте второго периода Даниэль Фишбух с передач Максимилиана Кастнера и Морица Зайдера во второй раз в матче вывел сборную Германии вперёд. На 18-й минуте периода Лоусон Круз с передач Пейтона Кребса и Маккензи Уигара реализовал большинство, сделав счёт 2:2.

На пятой минуте третьего периода Сэмми Бле с передачи Коди Гласса оформил дубль и вывел сборную Канады вперёд. На 12-й минуте периода Тайлер Тоффоли сделал счёт 4:2. В конце третьего периода Скотт Лотон с передачи Джека Куинна установил окончательный счёт в матче.

ЧМ-2023. Финал
28 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 2
Германия
0:1 Петерка (Зайдер, Мюллер) – 07:44   1:1 Бле (Кребс, Нейборс) – 10:47   1:2 Фишбух (Кастнер, Зайдер) – 33:47   2:2 Круз (Кребс, Уигар) – 37:28 (pp)   3:2 Бле (Гласс) – 44:51   4:2 Тоффоли – 51:51   5:2 Лотон (Куинн, Круз) – 58:06 (en)

Сборная Канады завоевала золотые медали чемпионата мира. В последний раз «кленовые листья» побеждали на мировом первенстве в 2021 году.

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