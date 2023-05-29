Гримальди — лучший бомбардир ЧМ-2023, Кубалик — лучший снайпер
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Вчера, 28 мая, завершился чемпионат мира по хоккею. Победу в турнире праздновали хоккеисты Канады, однако лучшими бомбардиром и снайпером турнира стали хоккеисты других команд. Речь идет о Рокко Гримальди (США/«Анахайм Дакс») и Доминике Кубалике (Чехия/«Детройт Ред Уингз»).
30-летний Гримальди в 10 матчах турнира набрал 14 (7+7) очков. Вместе со сборной США он дошёл до матча за третье место, где его команда уступила Латвии (3:4 ОТ). 27-летний Кубалик забросил восемь шайб в восьми играх. Вместе со сборной Чехии Доминик вылетел в первом раунде плей-офф чемпионата мира от США (0:3).
Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава. В нём также не примут участие сборные России и Беларуси.
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