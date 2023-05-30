Васильев: кто сказал, что у «Торпедо» была лёгкая предсезонка?

Ассистент главного тренера «Торпедо» Михаил Васильев не согласился с выводом, что у нижегородской команды была лёгкая предсезонная подготовка.
«Мне интересно, откуда наши эксперты взяли вывод, что у нас была лёгкая предсезонка, что мы где-то недорабатывали. На новую предсезонку мы поставим два «баллона» от трактора «Беларусь» и скажем: блин, утаскались с этими колесами! Ну вот кто это сказал? Как всегда у нас: кто-то сказал, кто-то видел, «источник сообщил». Хотелось бы на этого источника посмотреть и понять, на основании чего он делает такие выводы. Не буду раскрывать, как мы работали на предсезонке — приезжайте, посмотрите, у нас нет никаких секретов, всё открыто», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
Полное интервью с Михаилом Васильевым читайте на «Чемпионате»:
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