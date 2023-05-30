Михаил Васильев: никто не повторит то, что делал ЦСКА, это легендарный клуб на все времена

Ассистент главного тренера «Торпедо» Михаил Васильев высказался о своём периоде работы в структуре ЦСКА.

«Работа в «Красной Армии»? Очень многие игроки, которые тогда были в ЦСКА, играют на высоком уровне. Можно и Кузьменко упомянуть, и Блажиевского, Сорокина. Был такой момент, когда спрашивали о преемственности, о том, что ты играешь за буквы у тебя на груди. Это не пустые слова, ЦСКА — это легендарный клуб на все времена. Никто не сможет повторить то, что сделал ЦСКА, и он продолжает идти вперёд.

Те ребята, которые играли у меня, имели хорошие задатки. Я пытался привить им хороший атакующий хоккей, чтобы они получали удовольствие от этого, чтобы у них была возможность фантазировать на льду. Повторюсь: преемственность, четыре буквы — это навсегда. Это команда, на которую ориентировались и будут ориентироваться всегда», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Михаилом Васильевым читайте на «Чемпионате»: