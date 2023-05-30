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«Северсталь» отказалась повторять контрактное предложение «Металлурга» по Хабарову

«Северсталь» отказалась повторять контрактное предложение «Металлурга» по Хабарову
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«Северсталь» не стала повторять контрактное предложение, которое защитник Макар Хабаров получил от «Металлурга». Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. За его уход череповецкая команда получит денежную компенсацию.

23-летний игрок обороны провёл пять сезонов под руководством тренера Андрея Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.

В минувшем сезоне на счету Хабарова в регулярке и плей-офф 57 матчей, в которых защитник забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на счету Макара 35 (9+26) результативных баллов.

Ранее сегодня, 30 мая, «Металлург» объявил о подписании контракта с Никитой Михайлисом.

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