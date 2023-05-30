«Северсталь» отказалась повторять контрактное предложение «Металлурга» по Хабарову

«Северсталь» не стала повторять контрактное предложение, которое защитник Макар Хабаров получил от «Металлурга». Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. За его уход череповецкая команда получит денежную компенсацию.
23-летний игрок обороны провёл пять сезонов под руководством тренера Андрея Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.
В минувшем сезоне на счету Хабарова в регулярке и плей-офф 57 матчей, в которых защитник забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на счету Макара 35 (9+26) результативных баллов.
Ранее сегодня, 30 мая, «Металлург» объявил о подписании контракта с Никитой Михайлисом.
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