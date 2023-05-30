Воронков — об отъезде в НХЛ: Валиуллин в шутку сказал, что в армию меня отправит

Экс-нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков, который перешёл в «Коламбус Блю Джекетс», сообщил, что его виза для поездки в США ещё не готова, и рассказал про общение с генеральным менеджером казанского клуба Маратом Валиуллиным.

«Сам сглупил, один документ до сих пор не могу отправить.

Жалею ли, что уезжаю? Нет, конечно. Кто не хочет поиграть в НХЛ? Марат Фаритович [Валиуллин] вообще в шутку сказал, что в армию меня отправит», — приводит слова Воронкова «БИЗНЕС Online».

Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиги 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.