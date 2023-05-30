Воронков — об отъезде в НХЛ: Валиуллин в шутку сказал, что в армию меня отправит

Экс-нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков, который перешёл в «Коламбус Блю Джекетс», сообщил, что его виза для поездки в США ещё не готова, и рассказал про общение с генеральным менеджером казанского клуба Маратом Валиуллиным.
«Сам сглупил, один документ до сих пор не могу отправить.
Жалею ли, что уезжаю? Нет, конечно. Кто не хочет поиграть в НХЛ? Марат Фаритович [Валиуллин] вообще в шутку сказал, что в армию меня отправит», — приводит слова Воронкова «БИЗНЕС Online».
Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиги 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.
- 30 мая 2023
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:40
-
22:17
-
22:05
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:18
-
21:16
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:49
-
20:46
-
20:43
-
20:40
-
20:26
-
20:12
-
19:55
-
19:38
-
19:30
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:47
-
18:40
-
18:21
-
18:06
-
17:59
-
17:40
-
17:23
-
17:05
-
16:47