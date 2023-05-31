Тротц прокомментировал назначение Брюнетта на пост главного тренера «Нэшвилла»

Будущий генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц прокомментировал назначение Эндрю Брюнетта на пост главного тренера команды.

«Мы хотим стать более атакующей командой, и Эндрю как раз специализируется на этом. Он отличный тренер игры в атаке и в реализации большинства», — приводит слова Тротца журналист Джо Рексрод в своём «твиттере».

Напомним, Брюнетт был помощником главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2022/2023. В сезоне-2021/2022 Брюнетт возглавлял «Флориду Пантерз», которая выиграла Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата. Команда дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 0-4 в серии.

В нынешнем сезоне «хищники» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 82 матчах.