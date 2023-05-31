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Тротц прокомментировал назначение Брюнетта на пост главного тренера «Нэшвилла»

Тротц прокомментировал назначение Брюнетта на пост главного тренера «Нэшвилла»
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Будущий генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц прокомментировал назначение Эндрю Брюнетта на пост главного тренера команды.

«Мы хотим стать более атакующей командой, и Эндрю как раз специализируется на этом. Он отличный тренер игры в атаке и в реализации большинства», — приводит слова Тротца журналист Джо Рексрод в своём «твиттере».

Напомним, Брюнетт был помощником главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2022/2023. В сезоне-2021/2022 Брюнетт возглавлял «Флориду Пантерз», которая выиграла Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата. Команда дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 0-4 в серии.

В нынешнем сезоне «хищники» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 82 матчах.

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