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Генменеджер «Ак Барса» — о Жафярове: ожидаем заключения нового контракта в ближайшее время

Генменеджер «Ак Барса» — о Жафярове: ожидаем заключения нового контракта в ближайшее время
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал переход нападающего Дамира Жафярова из СКА в казанский клуб.

«Жафяров – один из лучших российских нападающих своего возраста, последние пять сезонов он показывает стабильно высокие результаты и здорово проявляет себя на всех участках площадки. У Дамира есть опыт игры в большинстве, мы рассчитываем на его помощь атакующей группе и улучшение результативности спецбригад. Ожидаем плодотворного сотрудничества с игроком и заключения нового контракта в ближайшее время», — приводит слова Валиуллина сайт «Ак Барса».

Напомним, контракт 29-летнего хоккеиста действует до 30 апреля 2024 года.

В прошлом сезоне 29-летний форвард за СКА провёл в Континентальной хоккейной лиге 75 матчей и набрал 53 (17+36) результативных балла.

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