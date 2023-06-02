«Каролина» рассчитывает подписать новый долгосрочный контракт с нападающим Себастьяном Ахо
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«Каролина» рассчитывает подписать новый контракт с нападающим Себастьяном Ахо, сообщает The Athletic. Генеральный менеджер команды Дон Уодделл начал переговоры с агентом игрока Джерри Йоханнсоном. Сообщается, что продление контракта с финским форвардом является приоритетным для клуба в это межсезонье. «Каролина» намерена подписать с Ахо долгосрочный контракт.
Текущий контракт Ахо с «Харрикейнз» истекает в конце следующего сезона. По действующему соглашению финский форвард зарабатывает $ 8,46 млн.
В этом сезоне Ахо набрал 67 (36+31) результативных баллов в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф финн провёл 15 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.
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