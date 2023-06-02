The Athletic: лишь Бучневич был лидером «Сент-Луиса», всё после него выглядит очень мрачно

Журналист The Athletic Харман Дайал объяснил, почему считает контракт российского нападающего Павла Бучневича лучшим в «Сент-Луис Блюз» в нынешнем сезоне по соотношению цена-качество. Форвард сыграл 63 матча, в которых набрал 67 (26+41) очков при показателе полезности «+14».

«Кэпхит: $ 5,85 млн. Оставшийся срок: два года. Средняя полезность GSVA: 3,3.

В сезоне-2022/2023 у «блюзменов» было всего три хоккеиста, которые выступили лучше, чем предполагают их контракты, и только один из них был лидером — Павел Бучневич. Нападающий провёл сильный год, став единственным форвардом «Сент-Луиса», который в среднем за матч набирал больше одного очка (67 в 63 встречах), но после него всё выглядит очень мрачно», — говорится в сообщении.