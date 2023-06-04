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Голкипер «Вегаса» поучаствовал в массовой драке игроков в первом матче финала с «Флоридой»

Голкипер «Вегаса» поучаствовал в массовой драке игроков в первом матче финала с «Флоридой»
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В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречается с «Флоридой Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Во время матча между игроками произошла массовая драка. В стычке активное участие принимал голкипер «Вегаса» Эдин Хилл.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, по итогам стычки «Вегас» остался в большинстве.

Напомним в предыдущем раунде «Вегас» обыграл «Даллас Старз», а «Флорида» одержала победу в серии с «Каролиной Харрикейнз».

По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла восьмое место в Восточной конференции. «Вегас», в свою очередь, занял первое место на Западе.

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