«Вегас» — «Флорида», первый матч. Бобровский удивит Барбашёва

4 июня состоится первый матч серии финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.20, а успех «Старз» идёт за 2.80. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида» 4 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.04. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида» (04.06.2023)

В Национальной хоккейной лиге 4 июня всё внимание будет уделено первому матчу финала Кубка Стэнли. На льду «Ти-Мобайл Арены» пройдёт матч между «Вегасом» и «Флоридой». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Вегас» не без труда в полуфинале обыграл «Даллас» 4-2 в серии. Последний матч соперников прошёл на льду «Старз» и закончился крупной победой «Голден Найтс» (6:0). Вильям Карлссон забросил две шайбы и отдал передачу. Уильям Каррье забил гол и ассистировал. Иван Барбашёв не остался в стороне и отметился передачей. У него 15 очков за 17 игр плей-офф.

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«Флорида» в полуфинале не оставила шансов «Каролине», выиграв со счётом 4-0 в серии. Последний матч команд проходил на льду «Пантерз» и закончился победой хозяев (4:3). Победный гол забил Мэттью Ткачук за пять секунд до финальной сирены. При этом «Харрикейнз» превзошли соперника по броскам (39-24), а Бобровский был надёжен.

У Сергея за 14 игр в плей-офф 93,45% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,21 с одним шат-аутом. Его визави из «Вегаса» Эдин Хилл — со схожей статистикой. За 11 игр у него 93,71% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,07.

Однако у «Вегаса» в плей-офф соперники были куда слабее. «Флорида» не похожа на них. В составе «Пантерз» основной силой является голкипер — Бобровский. Не каждая атака сможет пробить его. Эксперты уверены, что он заслужил «Конн Смайт Трофи» в этом сезоне. После победы в серии с «Бостоном» его игра только становилась лучше, и процент сейвов рос с каждым матчем.

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У «Каролины» отличное нападение. Мэттью Ткачук дважды забрасывал в овертайме с «Харрикейнз», являясь лучшим бомбардиром клуба с 21 очком за 16 игр. Однако и у «Вегаса» порядок с составом. Поэтому нет явного преимущества одной из команд в серии. За 10 очных встреч у «золотых рыцарей» шесть побед, тогда как у «Пантерз» — четыре.

Впрочем, в этом сезоне соперники встретились лишь два раза и побеждали на своих площадках, но это был регулярный чемпионат. В плей-офф по-другому, и игра «Флориды» поменялась кардинально. Клуб не уступает в гостях уже восемь матчей кряду, а «Вегас» дома за аналогичный период проиграл два раза.

«Пантерз» чуть больше времени ждали своего соперника по финалу, но Марк Стаал успокоил всех, сказав, что команда будет готова. Поэтому вполне вероятно, что при отличной игре «Вегаса» у «Флориды» есть все шансы не проиграть в основное время, и к этому возьмём тотал меньше 6.5 шайбы за 2.50.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида» 4 июня 2023 года

«Флорида» впервые за 27 лет в финале Кубка Стэнли и будет в отличной форме, плюс на выезде выступает здорово. «Вегас» – сильная команда, но в плей-офф были соперники слабее «Флориды». Впервые хозяева встречаются с таким опытным голкипером. Дома статистика хуже, чем у «Пантерз» в гостях. Поэтому проверим ставку на то, что гости не проиграют и тотал будет меньше 6.5 шайбы.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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