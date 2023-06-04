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«Судьи с восторгом отправляли нас на скамейку штрафников». Морис — о первом матче финала

«Судьи с восторгом отправляли нас на скамейку штрафников». Морис — о первом матче финала
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис саркастически прокомментировал четвёртую шайбу «Вегаса» в первом матче финала Кубка Стэнли (2:5). Нападающий «Голден Найтс» Марк Стоун перехватил шайбу с лёта и забросил её в ворота «Флориды». Тренерский штаб «Пантерз» взял запрос на игру высоко поднятой клюшкой, однако судьи, быстро просмотрев момент, засчитали шайбу и выписали гостям малый штраф.

«Меня очень впечатлила скорость, с которой арбитры просмотрели этот эпизод и засчитали гол. Я думаю, что судьи просто были в восторге от того, что снова отправили нашего парня на скамейку штрафников», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.

Отметим, что по итогам матча «Флорида» заработала 46 штрафных минут, тогда как «Вегас» получил лишь 18. Второй матч финала состоится в Парадайсе 6 июня.

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