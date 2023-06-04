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Стоун в теннисном стиле эффектно перехватил пас Ткачука и тут же прошил Бобровского

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В концовке третьего периода четвёртый гол «Вегаса» в сегодняшнем матче в свой актив записал канадский форвард Марк Стоун. Он в теннисном стиле перехватил летящую в воздухе шайбу клюшкой и тут же нанёс хлёсткий удар по воротам соперника, российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оказался бессилен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Тренерский штаб «пантер» взял запрос на возможную игру высоко поднятой клюшкой со стороны Стоуна, но после изучения повтора гол Марка был засчитан, а «Флорида» получила двухминутный командный штраф за задержку времени игры.

Напомним, счёт в серии игр стал 1-0 в пользу «Вегаса». Следующая встреча состоится 6 июня. Начало — в 3:00 мск.