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«Адмирал» подписал контракт с 26-летним голкипером

«Адмирал» подписал контракт с 26-летним голкипером
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Хоккейный клуб «Адмирал» подписал голкипера Вадима Никитина, сообщает пресс-служба дальневосточной команды. Соглашение с вратарём рассчитано на один сезон.

Всю карьеру Никитин провёл в ВХЛ. За семь сезонов выступал за «Химик», «Ермак», «Металлург» (Новокузнецк), «Нефтяник», «Молот», «АКМ» и ХК «Лада». Сыграл 164 матча, процент отражённых бросков 91,6, коэффициент надежности 2,73.

Сообщается, что по договорённости с «Динамо-Алтай» Вадим будет командирован в Барнаул.

В прошлом сезоне в плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» в первом раунде победил «Салават Юлаев» (4-2). В полуфинале Востока Кубка Гагарина «моряки» в шести матчах уступили «Ак Барсу» (2-4).

Напомним, ранее стало известно, что хоккейные клубы «Адмирал» и «Динамо-Алтай» заключили договор о спортивном сотрудничестве.

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