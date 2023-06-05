Фетисов ответил на вопрос о фаворите в финале Кубка Стэнли

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о фаворите в финале плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз».

«У меня спрашивают постоянно, я просто могу сказать из своего опыта. Когда я играл в финале, мы выиграли в четырёх матчах полуфинал, ждали «Нью-Джерси» почти 10 дней. Я, конечно, хотел бы, чтобы «Флорида» постаралась выиграть. Но опять подсказывает практика, что не всегда такой большой перерыв в конце сезона даёт возможность иметь дополнительное преимущество перед командой, которая выбилась в финал, сыграв больше игр. Я игру не смотрел, но по моментам в первом матче думаю, что были несогласованность или ошибки [у «Флориды»], которые позволили «Вегасу» в первом матче победить.

Я бы не сказал, что «Вегас» — это фаворит, финал — это всегда особое дело, там всякие нюансы бывают. Но, казалось бы, что «Флорида» разобралась с «Бостоном», которому предрекали победу, и вынесла в четырёх играх «Каролину», вот попала сейчас на, казалось бы, уставшую команду, но она на таком кураже, будет интересна сегодняшняя [вторая] игра», — сказал Фетисов в интервью ТАСС.

Напомним, «Вегас» ведёт в серии со счётом 1-0. Второй матч финала плей-офф НХЛ состоится в Парадайсе в ночь на 6 июня в 3:00 мск.