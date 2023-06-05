Фетисов: успешное выступление «Вегаса» в плей-офф НХЛ? Всё дело в правильной системе лиги

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал причины успешного выступления «Вегас Голден Найтс» в плей-офф НХЛ.

«С чем можно связать успешное выступление «Вегаса» в плей-офф НХЛ, если за шесть лет у клуба два финала Кубка Стэнли? Ответ — в вопросе, система, созданная с соблюдением спортивного принципа, даёт возможность клубу с первого года попасть в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

Для нас хороший пример того, как нужно и можно строить лигу, чтобы были равные возможности у всех, без клубов, которые имеют особые условия. За счёт спортивного принципа поднимать и интерес, и, самое главное, рост мастерства игроков благодаря серьёзной конкуренции. Поэтому по финансовым показателям, по вовлечению болельщиков в орбиту Национальной хоккейной лиги мы видим постоянный прогресс, там всё правильно сделано. Люди ходят и на регулярный чемпионат, потому что им интересно, там конкуренция постоянная, но и всё такое прочее. Ещё раз — спортивный принцип с соблюдением равных возможностей даёт шанс любому клубу претендовать на чемпионское звание. Считаю, что это самый правильный принцип», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, в своём первом сезоне-2017/2018 «Вегас» играл в финале Кубка Стэнли, где уступил «Вашингтон Кэпиталз» (1-4).