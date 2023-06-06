Сергей Гимаев назвал главную проблему «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев рассказал, что главной проблемой «Флориды Пантерз» в финале Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» является игра в обороне.

«Я бы не сказал, что причина поражений «Флориды» в Бобровском. Посмотрите, как команда играет в обороне. Там же просто проходной двор! Четыре человека катятся к борту, оставляя свободным пятак. Бобровский всегда закрыт. Когда Стоун закрывал Сергея, тот не видел момента броска.

«Вегас» сейчас выглядит более целостной командой. Уверенность их ощущается, команда по всем линиям превосходит «Флориду». У «пантер» молчат лидеры, которые проявляли себя в предыдущих сериях. Ткачук выделяется только силовыми приёмами. Травма Радко Гудаса в первом периоде тоже сказалась. «Вегас» превосходит «Флориду» в линии обороны. Вместо Гудаса на лёд вышел Фицджеральд, но это игрок уровня АХЛ. Бобровский играет не так, как в предыдущих сериях, но его вины в пропущенных шайбах нет.

Прежде всего «Флориде» нужно наладить игру в обороне. С такой защитой в финале Кубка Стэнли делать нечего. Куча позиционных ошибок. Спасение Хилла в первой игре также стало неприятным психологическим моментом. Казалось, что шайба уже в воротах, но он совершил сейв. «Флориде» во всём надо прибавлять. Ни одна из линий пока что не работает так, чтобы переиграть «Вегас», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

Напомним, третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.