18-летний нападающий «Локомотива» Бут: сдавать ЕГЭ сложнее, чем играть в хоккей

18-летний нападающий «Локомотива» Даниил Бут рассказал про своё межсезонье.
«Меня ещё ждёт ЕГЭ, готовлюсь сейчас к нему. Параллельно буду отдыхать. Потом будет драфт. Возможно, после него останусь на неделю в Америке.
До конца к сдаче ЕГЭ ещё не готов. Надо продолжать заниматься. Наверное, только к математике полностью готов, а по другим предметам всё не так просто. Самый сложный предмет — обществознание.
Получается, у меня математический склад ума? Нет, точно нет. Возможно, быстро схватываю информацию по математике. И так получилось, что обществознание — самый тяжёлый предмет на ЕГЭ вообще.
Что сложнее: сдавать ЕГЭ или играть в хоккей? Сдавать ЕГЭ сложнее, сто процентов.
Что помогает отвлечься от игр и тренировок во время сезона? Могу поиграть в плейстейшн — в футбол или хоккей, прогуляться. Параллельно ещё учусь, выполняю домашние задания», — цитирует Бута официальный сайт КХЛ.
Даниил Бут занял 10-е место в рейтинге драфта НХЛ — 2023 по версии The Athletic.
- 6 июня 2023
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