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Мичков занял первое место в рейтинге игроков драфта НХЛ — 2023 по версии The Athletic

Четверо российских хоккеистов попали в рейтинг игроков драфта — 2023 по версии The Athletic. Основным критерием для топ-36 стал набор навыков и физических качеств, без учёта результативности и различных факторов риска.

Российский форвард СКА Матвей Мичков занял первое место, обойдя Коннора Бедарда, считающегося главным фаворитом драфта. На 10-й позиции расположился нападающий системы «Локомотива» Даниил Бут. 17-я строчка осталась за защитником железнодорожников Дмитрием Симашевым. 23-м стал игрок обороны системы «Автомобилиста» Даниил Карпович.

Рейтинг The Athletic:

1. Матвей Мичков.

2. Коннор Бедард.

3. Адам Фантилли.

4. Лео Карлссон.

5. Уилл Смит.

...

10. Даниил Бут.

...

17. Дмитрий Симашев.

...

23. Даниил Карпович.