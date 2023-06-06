Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков занял первое место в рейтинге игроков драфта НХЛ — 2023 по версии The Athletic

Мичков занял первое место в рейтинге игроков драфта НХЛ — 2023 по версии The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Четверо российских хоккеистов попали в рейтинг игроков драфта — 2023 по версии The Athletic. Основным критерием для топ-36 стал набор навыков и физических качеств, без учёта результативности и различных факторов риска.

Российский форвард СКА Матвей Мичков занял первое место, обойдя Коннора Бедарда, считающегося главным фаворитом драфта. На 10-й позиции расположился нападающий системы «Локомотива» Даниил Бут. 17-я строчка осталась за защитником железнодорожников Дмитрием Симашевым. 23-м стал игрок обороны системы «Автомобилиста» Даниил Карпович.

Рейтинг The Athletic:

1. Матвей Мичков.
2. Коннор Бедард.
3. Адам Фантилли.
4. Лео Карлссон.
5. Уилл Смит.
...
10. Даниил Бут.
...
17. Дмитрий Симашев.
...
23. Даниил Карпович.

Материалы по теме
Мичков — лучший в категории «Хоккейное чутьё» среди игроков драфта НХЛ по версии Athletic
Вайсфельд назвал молодых игроков КХЛ, которые могут добиться серьёзного прогресса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023