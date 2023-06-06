Мичков занял первое место в рейтинге игроков драфта НХЛ — 2023 по версии The Athletic
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Четверо российских хоккеистов попали в рейтинг игроков драфта — 2023 по версии The Athletic. Основным критерием для топ-36 стал набор навыков и физических качеств, без учёта результативности и различных факторов риска.
Российский форвард СКА Матвей Мичков занял первое место, обойдя Коннора Бедарда, считающегося главным фаворитом драфта. На 10-й позиции расположился нападающий системы «Локомотива» Даниил Бут. 17-я строчка осталась за защитником железнодорожников Дмитрием Симашевым. 23-м стал игрок обороны системы «Автомобилиста» Даниил Карпович.
Рейтинг The Athletic:
1. Матвей Мичков.
2. Коннор Бедард.
3. Адам Фантилли.
4. Лео Карлссон.
5. Уилл Смит.
...
10. Даниил Бут.
...
17. Дмитрий Симашев.
...
23. Даниил Карпович.
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