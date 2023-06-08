В правительстве Башкортостана прокомментировали погашение долгов в «Салавате Юлаеве»
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Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров прокомментировал погашение долгов в «Салавате Юлаеве».
«Как и обещали в июне профинансировать плановые обязательства ХК «Салават Юлаев» вопрос сегодня уже закрыт. Зарплата вся погашена. По поручению Главы Республики все вопросы «Салавата Юлаева» и «Тороса» находятся на постоянном контроле», — приводит слова Назарова пресс-служба правительства специально для корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева.
Напомним, раннее сообщалось, что «Салавате Юлаеве» накопилось примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получали зарплату с начала года.
После погашения долгов, в клубе идёт пересмотр процесса финансирования.
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