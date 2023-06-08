В «Салавате» закрыли долги по зарплате, идёт пересмотр процесса финансирования клуба
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Уфимский «Салават Юлаев» закрыл долги по зарплате, в команде идёт пересмотр процесса финансирования клуба, чтобы ситуаций с долгами не было в будущем.
«Все наши обязательства по заработной плате перед игроками выполнены. Сейчас клуб вместе с правительством Республики Башкортостан работает над тем, чтобы пересмотреть процесс финансирования клуба и исключить риски несвоевременного исполнения бюджета. Подготовка к предстоящему сезону продолжается», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «Салавата Юлаева».
Напомним, ранее сообщалось, что долгов в клубе накопилось примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получали зарплату с начала года.
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