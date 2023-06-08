«Так повернулась моя история». Егор Зайцев высказался об уходе из «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Егор Зайцев, которого обменяли в «Спартак», попрощался с командой и с болельщиками бело-голубых.
«Хочу поблагодарить всю динамовскую семью, в которой я был почти 20 лет, всех партнёров по команде, весь персонал и, конечно же, болельщиков, которые всегда поддерживали и гнали нас вперёд, верили в нас, несмотря на наши результаты! Я всегда отдавал себя играм, тренировкам, защищал эти цвета, эмблему, историю! Так повернулась судьба и моя личная история, что мне приходится покинуть эту семью! Хочу сказать этому великому клубу спасибо за всё! До скорых встреч!», — написал Зайцев на своей странице в социальной сети.
В регулярном чемпионате КХЛ — 2022/2023 хоккеист провёл 35 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В плей-офф защитник вышел на лёд в одной встрече, не отметившись результативными действиями.
- 8 июня 2023
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