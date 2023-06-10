Защитник «Флориды» Гудас: борода уже мешает мне есть, но всё это ради большой цели

Защитник «Флориды» Радко Гудас рассказал о своей длинной бороде и отметил, что в этом году она у него особенно длинная из-за участия в финале Кубка Стэнли.
«Единственная причина, по которой мне нравится текущая длина бороды, — это участие в финале Кубка Стэнли. Обычно я ношу бороду немного короче. Сейчас она мешает мне есть. Это определённо не то, что мне нужно, но это ради большой цели.
Я не брился полностью уже много лет. В начале прошлого лета я побрил бороду, но оставил усы. Дети тоже хотели принять участие в бритье, так что это было похоже на семейное решение, а не на моё», — цитирует Гудаса пресс-служба клуба.
Напомним, Гудас получил травму в начале второго матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом», однако принял участие в третьем матче. Текущий счёт в серии — 2-1 в пользу «Голден Найтс». Четвёртый матч финала пройдёт 11 июня в Санрайзе.
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