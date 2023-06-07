Главный тренер «Флориды» Морис ожидает, что Гудас сыграет в третьем матче финала НХЛ
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассчитывает, что защитник клуба Радко Гудас примет участие в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
Напомним, Гудас не смог продолжить вторую встречу финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» после силового приёма Ивана Барбашёва.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Как отмечает журналист Том Гулити в своём «твиттере», защитник пропустил утреннюю тренировку команды.
Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023 года между «Вегас Голден Найтс и «Флоридой Пантерз» 2-0. Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.
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