Главный тренер «Флориды» Морис ожидает, что Гудас сыграет в третьем матче финала НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассчитывает, что защитник клуба Радко Гудас примет участие в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

Напомним, Гудас не смог продолжить вторую встречу финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» после силового приёма Ивана Барбашёва.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Как отмечает журналист Том Гулити в своём «твиттере», защитник пропустил утреннюю тренировку команды.

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023 года между «Вегас Голден Найтс и «Флоридой Пантерз» 2-0. Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.