Три игрока пополнили состав московского «Динамо»

Нападающий Данил Гизатуллин в качестве неограниченно свободного агента подписал двусторонний контракт на один сезон с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Также состав «Динамо» пополнили защитник Юрий Каратай и нападающий Евгений Густомесов.

18-летний Каратай представляет юниорскую сборную Беларуси и в новом сезоне будет выступать за МХК «Динамо» Москва. Соглашение рассчитано на два года и носит трёхсторонний характер. 20-летний Густомесов подписал пробный контракт. Игрок примет участие в лагере развития, после чего пройдёт предсезонную подготовку в расположении одной из команд системы московского «Динамо».

«Динамо» в Кубке Гагарина вылетело от «Торпедо» (2-4) в четвертьфинале Западной конференции.