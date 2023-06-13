Три игрока пополнили состав московского «Динамо»
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Нападающий Данил Гизатуллин в качестве неограниченно свободного агента подписал двусторонний контракт на один сезон с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Также состав «Динамо» пополнили защитник Юрий Каратай и нападающий Евгений Густомесов.
18-летний Каратай представляет юниорскую сборную Беларуси и в новом сезоне будет выступать за МХК «Динамо» Москва. Соглашение рассчитано на два года и носит трёхсторонний характер. 20-летний Густомесов подписал пробный контракт. Игрок примет участие в лагере развития, после чего пройдёт предсезонную подготовку в расположении одной из команд системы московского «Динамо».
«Динамо» в Кубке Гагарина вылетело от «Торпедо» (2-4) в четвертьфинале Западной конференции.
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